Сакен Бибосынов победил чемпиона мира и вышел в финал ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 51 кг Бибосынов встретился с японцем Томоей Цубои и победил его единогласным решением судей. Таким образом, Сакен Бибосынов стал финалистом континентального первенства и будет претендовать на «золото».

Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020, а в прошлом году он завоевал золотую медаль на чемпионате мира. Что касается его соперника по полуфиналу ЧА-2022, то Томоя Цубои в прошлом году также стал чемпионом мира, однако он выступал в другой весовой категории.

Также из казахстанцев вышли в финал и поборятся за «золото» чемпионата Азии Камшыбек Кункабаев (92 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг).

Фото: sports.kz