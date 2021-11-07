Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Сакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов

    7 Ноября 2021, 19:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мырзагали Айтжанов, личный тренер новоявленного чемпиона мира по боксу Сакена Бибосынова, прокомментировал успех своего подопечного. Он отметил, что предлагал спортсмену отдохнуть после Олимпиады. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    «После Олимпиады очень сложно снова подняться на вершину, выйти на пик. После Игр в Токио мы отдохнули две недели, после чего снова приступили к тренировкам. Затем я спросил у Сакена: «Может, не будем выступать, отдохнем?».

    На это он мне сказал, что отыграется за поражение на Олимпиаде. В итоге сдержал свое слово и выиграл ЧМ. Это плод большой и трудной работы. Мы проделали большой путь»,- отметил Айтжанов.

    Напомним, Сакен Бибосынов стал чемпионом в категории до 51 килограмма.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай