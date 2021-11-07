Сакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мырзагали Айтжанов, личный тренер новоявленного чемпиона мира по боксу Сакена Бибосынова, прокомментировал успех своего подопечного. Он отметил, что предлагал спортсмену отдохнуть после Олимпиады. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«После Олимпиады очень сложно снова подняться на вершину, выйти на пик. После Игр в Токио мы отдохнули две недели, после чего снова приступили к тренировкам. Затем я спросил у Сакена: «Может, не будем выступать, отдохнем?».

На это он мне сказал, что отыграется за поражение на Олимпиаде. В итоге сдержал свое слово и выиграл ЧМ. Это плод большой и трудной работы. Мы проделали большой путь»,- отметил Айтжанов.

Напомним, Сакен Бибосынов стал чемпионом в категории до 51 килограмма.