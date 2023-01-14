Сакен Арубаев станет сенатором от Жамбылской области: предварительные итоги ЦИК

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области состоялись выборы представителя региона в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Процесс выборов проходил в Таразе, в Центральном концертном зале «Баласагун».

В Жамбылской областной избирательной комиссии сообщили предварительные итоги голосования.

В списки выборщиков депутата Сената Парламента РК от Жамбылской области изначально были включены 204 выборщика. На выборах 14 января проголосовали 179 депутатов местных маслихатов.

Из этого числа выборщиков 158 человек отдали свои голоса за Сакена Арубаева, 18 проголосовали за Султана Усербаева. Один бюллетень был с пометкой – «против всех». Два бюллетеня были испорчены.

46-летний Сакен Арубаев уроженец Мойынкумского района Жамбылской области. Окончил государственный университет имени М.-Х. Дулати по специальности «Землеустройство» и по специальности «Бакалавр экономики». Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером землеустроителем Жамбылского областного научно-производственного землеустроительного центра. В разные годы возглавлял аппарат акима Жамбылской области, управления земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области. Занимал должности акима Мойынкумского района, Жамбылского района. В данное время - аким Шуского района Жамбылской области.

Второй кандидат - 36-летний Султан Усербаев является депутатом Жамбылского областного маслихата, имеет высшее педагогическое образование, полученное в Таразском государственном педагогическом институте по специальности «учитель казахского языка и литературы». Трудовую деятельность начал в 2008 году педагогом-организатором Королевской средней школы Байзакского района. В данное время он директор опорной школы (ресурсный центр) отдела образования Байзакского района Жамбылской области.

Оба кандидата – самовыдвиженцы.

Как сообщалось ранее, из пяти зарегистрированных 14 декабря 2022 года по Жамбылской области кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан на 10 января осталось двое. Трое взяли самоотвод - это руководитель департамента комитета труда и социальной защиты по Жамбылской области Оразбеков Аслан Уланович, директор Жамбылского областного центра крови Умаров Гулам Мухтарович и руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Айтаков Жарылкасын Абдикапарович.

В Казахстане 14 января 2023 года проходят выборы в Сенат Парламента РК. Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК началось 29 ноября и продлилось 16 дней, период регистрации кандидатов - до 26 дней, этап предвыборной агитации длился 19 дней. Выборы депутатов Сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков. Голосование по выборам считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50% присутствующих выборщиков. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании. Депутатом Сената Парламента может стать гражданин РК, проживающий в стране последние 10 лет. Среди требований также возраст более 30 лет, высшее образование, стаж работы не менее пяти лет и постоянное проживание на территории соответствующего региона не менее трех лет.





Фото: gov.kz



