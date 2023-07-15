Сахарозаменитель в популярных газировках признали канцерогеном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа экспертов изучила воздействие аспартама, широко используемого в производстве многих продуктов питания «без сахара», и пришла к выводу, что это вещество может быть канцерогенным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) подтвердили норму допустимого суточного потребления на уровне 40 мг/кг массы тела: для человека весом в 70 кг это значит не более 9–14 банок напитка с аспартамом вместо сахара.

Вопрос воздействия аспартама на здоровье исследовали Международное агентство по изучению рака (МАИР), ФАО и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Отметив ограниченность доказательств канцерогенности аспартама для человека, Агентство классифицировало его, как «возможно канцерогенный» для человека, а Комитет ВОЗ и ФАО подтвердил норму допустимого суточного потребления аспартама на уровне 40 мг/кг массы тела.

Аспартам – искусственный (химический) подсластитель, который с 1980-х годов широко используется в составе различных пищевых продуктов и напитков, включая диетические напитки, жевательную резинку, желатин, мороженое, молочную продукцию, в частности йогурт, готовые сухие завтраки, а также в составе зубной пасты и лекарственных препаратов, таких как леденцы от кашля и жевательные витамины.