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    Сахарный мини-завод в Жанаозене приостановил работу

    30 Июня 2022, 15:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трудности испытывает мини-завод по производству сахара в Жанаозене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На пресс-конференции в СЦК акиму Мангистауской области журналисты задали вопрос, почему сахарный завод в Жанаозене не работает.

    «Это бизнес частного предпринимателя. Наши природные особенности не подходят для посадки сахарной свеклы, но мы не отказали ему в открытии. Бизнесмен выразил намерение импортировать сырье для производства сахара. Мы со своей стороны поддержали, оказали финансовую и административную помощь в рамках мер поддержки бизнеса. Я сам несколько раз встречался с инвестором. Однако на данный момент дела идут не очень хорошо. Это бизнес. К сожалению, есть объективные и субъективные причины», - ответил глава региона Нурлан Ногаев.

    В настоящее время в Казахстане функционируют четыре завода по производству сахара. Два из них работают в Жамбылской области, два – в Алматинской. Планируется также запуск новых заводов в Жамбылской и Павлодарской областях.

    Общий запас сахара по республике составляет 101,4 тыс. тонн при внутреннем потреблении в июне - 59 тыс. тонн, то есть обеспеченность рынка - 171,4%. Средняя цена на сахар должна составлять около 480-490 тенге за кг.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мангистауская область Сахар
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