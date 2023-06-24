Сахарный диабет: симптомы, которые нельзя игнорировать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сахарный диабет – серьезное заболевание, которое требует незамедлительного внимания. Многие люди не осознают риска или игнорируют ранние признаки, которые указывают на возможное наличие этого заболевания. Специалисты Министерства здравоохранения РК рассказали корреспонденту МИА «Казинформ», какие основные симптомы и изменения в организме, могут быть связаны с сахарным диабетом.

Какие основные симптомы и признаки указывают на возможное наличие сахарного диабета?

Основными симптомами сахарного диабета на ранних этапах могут быть жажда, учащенное мочеиспускание, слабость, боли в ногах, чувство жжения в стопах, изменение массы тела в любую сторону.

Какие изменения в организме могут быть связаны с повышенным уровнем сахара в крови?

Чаще всего развитие сахарного диабета встречается с повышением артериального давления, избыточной массой тела, нарушением менструального цикла у женщин, эректильной дисфункцией у мужчин.

Какие факторы и обстоятельства могут увеличить риск развития сахарного диабета?

Существуют генетические факторы развития сахарного диабета, передача риска в поколениях. Также существуют поведенческие факторы – алиментарное ожирение, злоупотребление алкоголем, неполноценный сон, постоянный стресс.

Какие тесты и диагностические процедуры помогут подтвердить наличие сахарного диабета?

Чаще всего диагноз подтверждается определением уровня глюкозы плазмы натощак или определением уровня гликированного гемоглобина, отражающим средний показатели уровня глюкозы за последние 3 месяца. В случае, если есть сомнения в постановке диагноза, проводятся нагрузочные пробы с глюкозой и 3-разовым измерением показателей гликемии.

Каковы основные различия между сахарным диабетом разного типа?

Основные различия между типами сахарного диабета представлены в таблице:

Какие симптомы могут указывать на развитие острых осложнений сахарного диабета?

К острым и наиболее грозным осложнениям относят развитие диабетических ком.

Какие тесты самостоятельно можно провести для начальной оценки уровня глюкозы в крови?

Как правило на этапе сахарного дебюта основным методом контроля уровня сахара является метод самоконтроля с использованием персонального глюкометра. Как правило, врач рекомендует пациенту определять уровень глюкозы 1 раз в неделю 3 раза в день – до завтрака (на голодный желудок), через 2 часа после завтрака и непосредственно перед обедом. Вариаций самоконтроля достаточно много – например, специалист рекомендует определять уровень гликемии через 2 часа после каждого приема пищи – для оценки гликемического индекса блюд, которые наиболее часто употребляет пациент.

Какая роль играет глюкометр в контроле уровня сахара в крови и как его использовать?

Глюкометр является основным инструментом контроля уровня глюкозы в крови. Он должен быть персональным. Наличие глюкометра с собой обязательно, особенно если пациент отмечает нестабильность гликемии в силу тех или иных причин. Являясь основным прибором для пациента с сахарным диабетом, он облегчает помощь окружающим лицам, оказывающим помощь пациенту в остром периоде.

Какие другие факторы следует учитывать при распознавании сахарного диабета, кроме уровня глюкозы в крови?

Определение уровня гликированного гемоглобина является золотым стандартом в оценке уровня компенсации сахарного диабета во всем мире. Он определяется каждые 3 месяца и пациент должен знать основные целевые уровни этого параметра для себя.

Какие действия следует предпринять, если у меня есть подозрение на наличие сахарного диабета?

Если у Вас есть подозрение на наличие сахарного диабета, то:

- выяснить нет ли сахарного диабета у родственников 1 и 2 степени родства (бабушки, дедушки, Ваши родители, их братья и сестры.);

- определить уровень глюкозы натощак;

- если уровень глюкозы натощак повышен слегка, то определить уровень гликированного гемоглобина;

- провести консультацию эндокринолога, получить рекомендации;

- пересмотреть Ваш образ жизни, провести коррекцию массы тела;

- отказаться от вредных привычек, начать работу по снижению уровня стресса;

- нормализовать сон.