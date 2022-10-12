Сахарные заводы начнут финансировать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представители Министерства торговли и интеграции РК и социально-предпринимательских корпораций, также ТОО «Аксу Кант», ТОО «Меркенский сахар», ТОО «Коксуский сахарный завод» и ТОО «Таразский сахарный завод» подписали меморандум о сотрудничестве по сдерживанию цен на сахар на территории Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в министерстве, документ позволит стабилизировать цены на сахар, обеспечить продовольственную безопасность и развить сахарную отрасль в стране.

«Сериком Жумангариным (министр торговли - прим. кор.) были предложены новые подходы. Один из них – финансирование наших сахарных заводов. Глава Правительства это поддержал и сегодня мы сделали первый шаг в их реализации – подписали меморандум. Что этот меморандум предусматривает? Во-первых, выдача льготных средств нашим сахарным заводам. Для того, чтобы они могли закупить сахар-сырец, переработать его, чтобы на наших сахарных заводах всегда был трехмесячный запас. Чтобы мы могли полноценно обеспечить сахаром наш внутренний рынок. Основными участниками финансирования будут акиматы, торговые сети, и крупные оптовики тоже изъявили желание участвовать в этой схеме», - сказал председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев журналистам в рамках подписания меморандума в столице.

Он объяснил, что после подписания меморандума начнется этап финансирования отечественных сахарных заводов.

«Этот процесс будет чуть долгий, потому что привезти сахар-сырец занимает порядка двух с половиной – трех месяцев. Мы хотим максимально оперативно начать финансирование, чтобы наши сахарные заводы поскорее начали работать на полную мощность. Это было предложение бизнеса, сахарных заводов. Мы его обсудили как с оптовиками, так и с торговыми сетями и нашли полное понимание данной схемы», - отметил глава Комитета.

Предполагается, что общий объем финансирования составит около 43 млрд тенге. По словам председателя Комитета, это позволит сахарным заводам закупить трехмесячный объем в размере 140-150 тысяч тонн сахара-сырца. Также он пояснил, что через акиматы сахарным заводам будут выдавать льготные кредиты под 0,01 %.

«Понятно, что мы сразу такой объем не сможем закупить, но партиями он будет всегда приходить и деньги на револьверной основе всегда будут им возвращаться. Они в течение трех-четырех лет будут их крутить. Акиматы дадут 25 млрд тенге, остальные средства дадут крупные оптовики и торговые сети. И еще будет собственное участие самих сахарных заводов в этом механизме», - сказал Е. Казанбаев.

«Учитывая, что это сахар-сырец, мы всегда будем ориентироваться на внешние рынки. Сахар-сырец будет закупаться на биржевых рынках, поэтому мы будем смотреть на то, какая цена на бирже. За счет льготных средств сахарные заводы будут стараться максимально удешевить сахар», - заключил глава Комитета.

В Минторговли считают, что важным вопросом сейчас остается то, чтобы сахар был в достаточном объеме и запасе.



