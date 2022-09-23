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    Сахар подешевел в Казахстане

    23 Сентября 2022, 02:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1%, с начала месяца – на 0,4% с начала года – на 19,4%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    В годовом выражении социально значимые продовольственные товары подорожали на 19,6%, что выше аналогичного периода 2021 года на 2,8 процентных пункта.

    Подешевели лук – на 3,1% сахар-песок – на 2,8% картофель – на 1,1%

    Подорожали рис – на 1,5%, яйца, І категория – на 1,5%, масло подсолнечное – 1,4%.

    В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.


    Экономика Цены и тарифы Сахар
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