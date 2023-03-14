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      Северо-Казахстанская область

    Сахар по завышенной цене обязывали покупать предпринимателей в СКО

    14 Марта 2023, 22:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в Антикоррупционную службу обратился предприниматель с жалобой на социально-предпринимательскую корпорацию «Солтүстік», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, руководитель ИП заявил о создании административного барьера со стороны СПК.

    «Предприниматель планировал закупить пять наименований социально значимых продовольственных товаров из стабилизационного фонда для реализации в сельском населенном пункте. Однако в СПК его обязали дополнительно приобрести социальный сахар, который на 30 тенге дороже, чем у другого оптового поставщика. Таким образом в СПК «Солтүстік» за счет субъектов малого бизнеса реализовывали закупленные по завышенной цене продукты», - сообщили в пресс-службе.

    После вмешательства Антикоррупционной службы вопрос решился. В ведомстве заверили, что подобных фактов по отношению к предпринимателям в СПК не допустят.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область
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