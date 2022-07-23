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    Сахар по фиксированной цене продают на ярмарках в Алматы

    23 Июля 2022, 12:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Средняя цена на сахар в Алматы по последним данным мониторинга составляет 570 тенге за кг, на ярмарках выходного дня этот продукт можно купить за 530 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Ерлан Омаров отметил, что с 16 июля в городе запущен пилотный проект по дополнительным поставкам сахара на ярмарки выходного дня.

    На прошлых выходных, на ярмарке было реализовано 7,5 тонны сахара-песка по оптовой цене 500 тенге за кг, розничной – 530 тенге за кг.

    Также дополнительными поставками сахара были охвачены 185 магазинов у дома объемом 7 тонн, по оптовой цене 500 тенге за кг. В свою очередь, магазины у дома обязуются реализовать сахар с торговой надбавкой, не превышающей 15%.

    23-24 июля ярмарки пройдут в пяти районах города:

    - Алмалинский район (ул. Гоголя – уг. ул. Масанчи)

    - Бостандыкский район (мкр Казахфильм)

    - Ауэзовский район (пр. Абая - уг. ул. Утеген батыра)

    - Турксибский район (мкр Жулдыз)

    - Медеуский район (ул. Шевченко- уг. ул. Уалиханова).

    «В городе организованы склады, куда ежедневно поставляется от 40 до 60 тонн сахара для того, чтобы в последующем реализовать в магазины В, С класса и на ярмарках выходного дня. Эта мера позволит не допустить дефицита и ажиотажа среди населения», - отметил Ерлан Омаров.

    По словам спикера, сахар в город привозят из Таразского, Меркенского и Коксуского заводов. На сегодня в городе самый дешевый сахар можно найти в супермаркетах сети Magnum - по 445 тенге за кг.

    «Почему на ярмарке цена выше, чем в Magnum? Потому что в свое время по оборотному займу они выкупили необходимый объем. Эта договоренность действует до конца июля. Далее сахар будет продаваться по 480-490 тенге», - пояснил замруководителя управления.

    Спикер также заявил, что ежедневно в городе проводится мониторинг цен в магазинах. Ведется разъяснительная работа с владельцами. В случае превышения цен, их будут привлекать к ответственности.

    Ранее аким Алматы Ерболат Досаев заявил , что спрос населения на сахар в городе вырос до 200 тонн в сутки из-за начала сезона консервирования и заготовки варенья.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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