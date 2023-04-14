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    Сахар и мясо кур по завышенной цене поставляли в сеть супермаркетов Жезказгана

    14 Апреля 2023, 18:31

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент АФМ по Улытауской области установил излишних посредников в поставках социально значимых продуктов питания, а именно сахара от ИП «Тулеуов» в сеть супермаркетов города Жезказган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Установлено, что предприниматель поставлял сахар по 438 тенге за 1 кг, ежемесячный объем поставки составил 65 тонн.

    «В результате работы комиссии с данным ИП достигнута договоренность о поставке сахара напрямую без посредников в указанную сеть супермаркетов, в связи с чем, осуществлено снижение стоимости сахара на 8% до 403 тенге. Таким образом, ежемесячная экономия населения города Жезказгана составила 2,2 миллиона тенге», - сообщили в департаменте АФМ.

    Также в ведомстве сообщили, что выявлен факт реализации ИП «Амина» мяса кур на территории области с торговой надбавкой более 15%.

    «В результате принятых мер индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, цена снижена на 10%, с 1220 тенге до 1098 тенге за 1 кг», - сообщили в в департаменте АФМ.

    В ведомстсве напомнили, что в соответствии с Законом «О регулировании торговой деятельности» размер предельной торговой надбавки на социально значимые продукты питания не должен превышать более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Цены и тарифы Улытауская область Сахар
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