Сахар и мясо кур по завышенной цене поставляли в сеть супермаркетов Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Департамент АФМ по Улытауской области установил излишних посредников в поставках социально значимых продуктов питания, а именно сахара от ИП «Тулеуов» в сеть супермаркетов города Жезказган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что предприниматель поставлял сахар по 438 тенге за 1 кг, ежемесячный объем поставки составил 65 тонн.

«В результате работы комиссии с данным ИП достигнута договоренность о поставке сахара напрямую без посредников в указанную сеть супермаркетов, в связи с чем, осуществлено снижение стоимости сахара на 8% до 403 тенге. Таким образом, ежемесячная экономия населения города Жезказгана составила 2,2 миллиона тенге», - сообщили в департаменте АФМ.

Также в ведомстве сообщили, что выявлен факт реализации ИП «Амина» мяса кур на территории области с торговой надбавкой более 15%.

«В результате принятых мер индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, цена снижена на 10%, с 1220 тенге до 1098 тенге за 1 кг», - сообщили в в департаменте АФМ.

В ведомстсве напомнили, что в соответствии с Законом «О регулировании торговой деятельности» размер предельной торговой надбавки на социально значимые продукты питания не должен превышать более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.



