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    Сахар и мука значительно подорожали за год в СКО

    5 Декабря 2022, 12:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инфляция по итогам ноября составила 19,6%. Наиболее за год возросла стоимость продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, продовольственные товары подорожали на 24,5%, непродовольственные – почти на 19% и платные услуги – почти на 14%.

    Среди продуктов питания заметно возросла стоимость сахара – на 63%, муки – на 44%, круп – на 43%. Почти на 40% стали дороже мучные и кондитерские изделия, макароны – на 26%. На четверть увеличилась цена на фрукты, на 21% - мясо, на 16% - овощи.

    В категории непродовольственных товаров прирост цен составил от 13% до 36%. Самый высокий – на моющие и чистящие средства и бытовые приборы.

    Арендная плата за жилье в ноябре этого года выше ноября 2021-го на 48%. Поход в ресторан обойдется на треть дороже от прошлогодней цены, услуги парикмахеров – почти на 27%.

    По итогам октября инфляция в регионе составляла 18,6%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Статистика Цены и тарифы
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