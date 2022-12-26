Сагындык Телибаев назначен руководителем управления городской мобильности Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы руководителем управления городской мобильности назначен Сагындык Телибаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сагындык Телибаев окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-строитель».

С 2006 по 2007 гг. работал горно-техническим инспектором отдела капитального строительства АО «Алматыметроқұрылыс», ведущим инженером по горно-капитальным работам отдела капитального строительства ГКП на ПХВ «Дирекция строящегося метрополитена Алматы».

С 2011 по 2013 гг. занимал должность главного специалиста управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы.

С 2013 по 2016 гг. – руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы.

С 2016 по 2019 гг. – заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы.

С 2019 по 2020 гг. – руководитель управления городской мобильности города Алматы.

2020-2022 гг. – директор ГКП на ПХВ «Метрополитен».



