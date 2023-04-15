Сафари-парк появится в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Центральном парке культуры и отдыха Караганды начнут ремонтировать скейт-площадку и памятник погибшим шахтерам, строить сафари-парк и обновлять брусчатку. Какие еще изменения произойдут в одном из излюбленных мест отдыха карагандинцев, рассказал глава города Мейрам Кожухов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Караганды провел прямой эфир на своей странице в соцсети Instagram, находясь в парке. По проблемным местам он прошел вместе с руководителем управления парками культуры и отдыха Талгатом Байтохиным и его заместителем Романом Калачевым.

Глава города начал трансляцию с парковой скейт-площадки. По словам акима, на плачевное состояние этой территории жаловались многие родители. Сейчас площадка огорожена. С подрядчиком ведутся судебные разбирательства. Мейрам Кожухов дал поручение руководству управления парков не ждать окончания судов, а привести площадку в порядок в самое ближайшее время.

В этом году принято решение часть скверов, которые ранее были переданы районным акиматам, вернуть на обслуживание в управление парками культуры и отдыха. В настоящее время на балансе ведомства 80 единиц техники, в основном это малогабаритные тракторы.

«В этом году благоустроим парк 40 лет Казахстана в Пришахтинске. Парк был заброшен. Мы планируем провести освещение, поставить футбольное поле и детские площадки, лавочки с урнами, сделать дорожки с бордюрами», – сообщил Талгат Байтохин.

Планируется в парках и скверах заменить 22 тысячи кв. метров брусчатки. Работы будут проводить там, где покрытие пришло в негодность.

В этом году начнется строительство сафари-парка. Он расположится в районе гостиницы «Космонавт».

Сотрудники парка приступят к ремонту памятника погибшим шахтерам, расположенном в березовой роще. Последний раз косметический ремонт проходил тут в прошлом году, когда монумент подвергся нападкам вандалов.

Клумбы городских парков и скверов украсят цветами. К высадке 300 тысяч однолетников приступят с 15 мая.

В западной части парка появятся новые коммерческие объекты. Аким города порекомендовал предусмотреть тут место для установки бесплатной детской площадки.

Новых аттракционов в ближайшие два года, скорее всего, не будет. Идет реновация Колеса обозрения. Промышленные альпинисты занимаются покраской. Также отремонтируют кабинки, заменят подвижные части, добавят декоративное освещение.

Большое парковое озеро продолжат чистить. Как рассказал Роман Калачев, бактерию хлореллу подселяли три раза в год. По анализам, упал процент содержания аммиака, хлоридов и углекислого газа. А вот островок на большом озере трогать не будут, его лишь огородят буйками.



