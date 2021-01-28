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    Садыр Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана

    28 Января 2021, 11:44

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Садыр Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    Сегодня на церемонии инаугурации Садыр Жапаров принес присягу. После принесения присяги председатель Центризбиркома Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова вручила Садыру Жапарову удостоверение, нагрудной знак и президентский штандарт.

    Таким образом, Садыр Жапаров официально вступил в должность президента.

    В официальной церемонии принимают участие более тысячи человек. В частности приглашены видные деятели страны, депутаты Жогорку Кенеша, экс-президенты, экс-спикеры парламента, экс-премьер-министры, главы конфессий Кыргызстана, дипломатический корпус, представители международных организаций, аксакалы и простые граждане. Также на церемонию пригласили оппонентов Жапарова на прошедших выборах.

    Напомним, что 10 января в Кыргызстане прошли досрочные президентские выборы. По результатам выборов победил Садыр Жапаров, набрав 79,2% голосов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан
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