Садыр Жапаров сложит полномочия и.о.президента Кыргызстана до 14 ноября для участия в выборах

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Садыр Жапаров сложит полномочия и.о.президента Кыргызстана до 14 ноября для участия в выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«Я сложу полномочия исполняющего обязанности президента до 14 ноября, чтобы участвовать в досрочных президентских выборах», - сказал и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров в интервью телеканалу Region TV.

По его словам, он имеет право участвовать в предстоящих выборах, если сложит полномочия до окончания регистрации кандидатов.

Напомним, 10 января 2021 года состоятся досрочные президентские выборы.

По состоянию на 4 ноября 2020 года в ЦИК поступило 7 заявлений от граждан КР о самовыдвижении кандидатами на должность президента - Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев и Канатбек Исаев.