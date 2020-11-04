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    Садыр Жапаров сложит полномочия и.о.президента Кыргызстана до 14 ноября для участия в выборах

    4 Ноября 2020, 19:56

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Садыр Жапаров сложит полномочия и.о.президента Кыргызстана до 14 ноября для участия в выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    «Я сложу полномочия исполняющего обязанности президента до 14 ноября, чтобы участвовать в досрочных президентских выборах», - сказал и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров в интервью телеканалу Region TV.

    По его словам, он имеет право участвовать в предстоящих выборах, если сложит полномочия до окончания регистрации кандидатов.

    Напомним, 10 января 2021 года состоятся досрочные президентские выборы.

    По состоянию на 4 ноября 2020 года в ЦИК поступило 7 заявлений от граждан КР о самовыдвижении кандидатами на должность президента - Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев и Канатбек Исаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Кыргызстан
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