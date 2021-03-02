Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

Напомним, Глава Кыргызстана Садыр Жапаров дал эксклюзивное интервью «МИА «Казинформ». Садыр Жапаров рассказал о внешней политике Кыргызстана, о центрально-азиатской интеграции, а также об отношениях с Казахстаном. Глава Кыргызской Республики отметил, что это первый его визит в Казахстан в качестве Президента.

Садыр Жапаров совершает государственный визит по официальному приглашению, чтобы укрепить братские связи. Планируются переговоры и заключения соглашений по различным вопросам.