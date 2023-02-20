Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Садыр Жапаров организовал встречу с экс-президентами Кыргызстана

    20 Февраля 2023, 14:52

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с бывшими главами государства на нейтральной территории, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента КР.

    По информации пресс-секретаря Президента КР Эрбола Султанбаева, во встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в посте, опубликованном на своей официальной странице в Facebook отметил, что ради вечного мира и согласия в стране, ему удалось собрать всех бывших президентов КР и усадить их за одним столом переговоров.

    Глава КР подчеркнул, что не имеет к бывшим главам государства ни личной неприязни и вражды, ни личных интересов и не обязан ни одному из них. В своем обращении он призвал отойти от деления на сторонников «Акаевских», «Бакиевских», «Атамбаевских», «Отунбаевских», «Жээнбековских», «Дакансашников» и других, простить друг другу старые обиды, объединиться и подумать о будущем кыргызского народа.

    Как отметил С.Жапаров, цель встречи была достигнута, пояснив, что ради будущего народа КР экс-президенты, высказав обиды и признав недостатки, согласились забыть все старое, простить друг друга и поддержали инициативу об объединении.

    Также в письменном обращении глава Кыргызстана призвал сторонников экс-президентов, а также граждан семи областей страны объединиться, забыть о политике, держаться единого курса развития и экономического роста, не ограничиваться личными интересами на пять-десять лет, а подумать о будущем государства.

    Фото: president.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей