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    Садриддин Ахмедов вернулся на ринг четырьмя нокдаунами за раунд после долгого перерыва

    24 Декабря 2022, 22:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский непобежденный боксер Садриддин Ахмедов выступил на вечере профессионального бокса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ахмедов провел бой с 40-летним боксером из ЮАР Нкулулеко Мхлонго по прозвищу «Бульдог». Этот поединок прошел в первом среднем весе и был рассчитан на десять раундов. Он завершился победой казахстанца, его соперник не вышел на второй раунд, до этого африканец четырежды побывал в нокдауне.

    Таким образом, Садриддин Ахмедов одержал тринадцатую победу на профи-ринге, а Нкулулеко Мхлонго потерпел одиннадцатое поражение. Мхлонго был чемпионом ЮАР, а также владел второстепенным поясом WBF.

    Садриддин Ахмедов последний свой бой провел против голландца Стивена Даньо в Мексике в январе прошлого года. Тогда на кону стояли три региональных чемпионских пояса – WBA Continental, NABF и WBC Francophone.

    Главное фото и видео: Sports.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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