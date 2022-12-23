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    Садриддин Ахмедов прошел взвешивание перед первым боем за два года

    23 Декабря 2022, 18:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 KO) прошел взвешивание перед своим первым боем с января 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    24 декабря в Алматы на Sadu Arena Садриддин выйдет на ринг в со-главном событии шоу. Его оппонентом станет Нкулулеко Мхлонго (23-10-1, 18 KO) по прозвищу «Бульдог» из ЮАР. Накануне боя соперники уложились в положенный лимит.

    Главным поединком вечера бокса 24 декабря станет противостояние другого давно не выходившего на ринг казахстанца Батыра Джукембаева (19-1, 15 КО) с южноафриканским спортсменом Ксолани Мкотели (19-7, 12 КО).

    Фото: sports.kz
    Спорт Бокс
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