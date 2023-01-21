Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Садовые общества в Атырау получат новый статус

    21 Января 2023, 16:29

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 33 из 45 садоводческих хозяйств города Атырау в ближайшее время обретут статус жилых массивов. Об этом на встрече с жителями садового общества «Геолог» заявил аким города Мейрим Калауи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил Мейрим Калауи, в первом полугодии текущего года будут разработаны документы, во втором – в дачных массивах начнется строительство инфраструктуры. В прошлом году городской акимат принял решение, в результате чего из 45 садоводческих обществ 33 будут переведены в новый формат. Работы в этом направлении уже начаты.

    «Через тендер определена проектировочная компания по выполнению ПДП. Также через городской отдел ЖКХ выбран подрядчик по подготовке ПСД для строительства дорог. Кроме того, будут разрабатываться проекты по проведению электро-, водо-, газоснабжения для четырех новых жилых массивов. Таким образом, в первом полугодии планируется завершить работы по подготовке всех ПДП и ПСД, чтобы во втором начать строительные работы», - сообщил аким.

    На территории 33 садовых обществ проживают более 20 тысяч жителей.

    «Предстоит изъятие части участков для проведения инфраструктуры, но жители получат компенсации»,- сообщил аким города.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область
    Новости по теме
    Популярное
    1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
    2 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
    3 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
    4 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
    5 Чемпион Казахстана побывал в нокдауне и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров