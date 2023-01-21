Садовые общества в Атырау получат новый статус

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 33 из 45 садоводческих хозяйств города Атырау в ближайшее время обретут статус жилых массивов. Об этом на встрече с жителями садового общества «Геолог» заявил аким города Мейрим Калауи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Мейрим Калауи, в первом полугодии текущего года будут разработаны документы, во втором – в дачных массивах начнется строительство инфраструктуры. В прошлом году городской акимат принял решение, в результате чего из 45 садоводческих обществ 33 будут переведены в новый формат. Работы в этом направлении уже начаты.

«Через тендер определена проектировочная компания по выполнению ПДП. Также через городской отдел ЖКХ выбран подрядчик по подготовке ПСД для строительства дорог. Кроме того, будут разрабатываться проекты по проведению электро-, водо-, газоснабжения для четырех новых жилых массивов. Таким образом, в первом полугодии планируется завершить работы по подготовке всех ПДП и ПСД, чтобы во втором начать строительные работы», - сообщил аким.

На территории 33 садовых обществ проживают более 20 тысяч жителей.

«Предстоит изъятие части участков для проведения инфраструктуры, но жители получат компенсации»,- сообщил аким города.



