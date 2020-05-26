Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Сад памяти «Жеңіс бағы» появился в Нур-Султане

    26 Мая 2020, 10:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столицы присоединились к международной акции, посвященной павшим героям ВОВ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат cтолицы.

    75 хвойных деревьев высадили в Ботаническом саду Нур-Султана. Таким образом, жители столицы присоединились к международной акции «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы ВОВ, отмечается на странице акимата в Instagram.«К нам с предложением вышел проектный офис «Рухани жаңғыру», мы с удовольствием поддержали. Здесь принимают участие сотрудники акимата, посольства Российской Федерации, ОО «Атамның аманаты», проектный офис «Рухани жаңғыру», а также волонтеры и все желающие. Высаженные деревья, я думаю, будут служить большой памятью нам о тех героях, которые пали во время Великой Отечественной войны», – сказал заместитель акима района Есиль Дарменияр Кыдырбекулы

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Экология ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО