АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков выступил в четвертьфинале чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В 1/4 финала в весовой категории до 71 кг Аккалыков встретился с представителем Кувейта Сальманом Аль-Шаммари. Этот поединок закончился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде. В первом раунде рефери дважды отсчитал Аль-Шаммари нокдаун.
Таким образом, Сабыржан Аккалыков стал полуфиналистом континентального первенства и обеспечил себе тем самым как минимум бронзовую медаль.
20-летний казахстанский боксер является чемпионом мира среди молодежи — «золото» он выиграл в 2021 году на турнире в Кельце (Польша).
Фото: sports.kz