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    Сабыржан Аккалыков  вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу

    21 Января 2023, 15:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков выступил в четвертьфинале чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/4 финала в весовой категории до 71 кг Аккалыков встретился с представителем Кувейта Сальманом Аль-Шаммари. Этот поединок закончился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде. В первом раунде рефери дважды отсчитал Аль-Шаммари нокдаун.

    Таким образом, Сабыржан Аккалыков стал полуфиналистом континентального первенства и обеспечил себе тем самым как минимум бронзовую медаль.

    20-летний казахстанский боксер является чемпионом мира среди молодежи — «золото» он выиграл в 2021 году на турнире в Кельце (Польша).


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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