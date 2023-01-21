Сабыржан Аккалыков вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков выступил в четвертьфинале чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 71 кг Аккалыков встретился с представителем Кувейта Сальманом Аль-Шаммари. Этот поединок закончился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде. В первом раунде рефери дважды отсчитал Аль-Шаммари нокдаун.

Таким образом, Сабыржан Аккалыков стал полуфиналистом континентального первенства и обеспечил себе тем самым как минимум бронзовую медаль.

20-летний казахстанский боксер является чемпионом мира среди молодежи — «золото» он выиграл в 2021 году на турнире в Кельце (Польша).





Фото: sports.kz











