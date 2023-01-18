Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Абайского района назначен Сабит Тимишович Оспанов. Ранее он занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава области Ермаганбет Булекпаев на внеочередной сессии районного маслихата представил кандидатуру на пост акима. Депутаты ее поддержали.

Ермаганбет Булекпаев поставил ряд задач перед новым акимом: стабильное прохождение отопительного сезона, завершение реконструкции инженерных сетей, строительство соцобъектов, а также наращивание новых производств, привлечение инвестиций и поддержка молодежного предпринимательства.

«Уверен, что опыт и знания помогут Сабиту Тимишовичу реализовать все поставленные задачи социально-экономического развития района и решить проблемные вопросы. Будьте внимательны к жалобам и вопросам жителей», – сказал аким области.

Сабит Оспанов родился в 1969 году. На государственной службе с апреля 2000 года. Занимал различные должности в Бухар-Жырауском районе: был заместителем акима Ульяновского поселкового округа, начальником отдела предпринимательства, акимом поселка Ботакара.

Затем работал акимом Абая, заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

В ноябре 2016 года назначен на должность заместителя акима Караганды.

С апреля 2022 года и до настоящего времени работал руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов.





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