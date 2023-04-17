Сабит Дуйсекенов возглавил управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сабит Дуйсекенов на основании решения заседания конкурсной комиссии с 17 апреля 2023 года назначен на должность руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Дуйсекенов Сабит Кадрович родился в 1987 году, образование высшее: в 2005 году окончил Уральский финансово-экономический колледж по специальности «Налоговое дело».

В 2012 году окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана по специальности «Финансы».

В 2014 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова по специальности «Юриспруденция».

В 2016 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. Мухтара Ауэзова по специальности «Юриспруденция» (магистр права).

С 2006 по 2007 годы служил в Военном институте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 2012 году начальником службы охраны государственного заповедника «Кендерли Каясан» РГКП «Производственное объединение Комитета лесного и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан «Охотзоопром».

С 2014 по 2023 годы работал директором Западного регионального филиала РГКП «Производственное объединение Комитета лесного и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан «Охотзоопром», руководителем Уральского регионального филиала и Актюбинского регионального филиала.

С марта 2023 года занимал должность заместителя акима Кобдинского района.



