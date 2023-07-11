С застройщиками проблемных домов встретились аким Астаны и депутаты Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек встретился с участниками долевого строительства и застройщиками проблемных домов, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Встретился с участниками долевого строительства и застройщиками. К примеру, это ЖК «Сапсан», «Казанат 2», «София», «Diana», «R-club», «R-club Deluxe», «Arai apartments», «Аскер 1 и 2», «Актау сити», «Оазис». В данных домах есть ряд проблем: отставание от графика, имеется не весь перечень разрешительных документов, нехватка финансирования и др.», - рассказал аким на своей странице в Instagram.

Застройщикам поручено активизировать строительные работы, привести документацию в порядок. В случае если не будут выполнены законные требования, то дела будут направлены в суд.

Аким напомнил, что стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определённых условиях: получение гарантии Единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков только после возведения каркаса жилого дома. Также в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый «чёрный список» застройщиков, которые не имеют права привлекать средства дольщиков.

Во встрече участие также приняли депутаты Мажилиса и маслихата города, представители прокуратуры, Департамента экономических расследований, Департамента полиции, ответственных госорганов и др.

«Будем совместно контролировать ход строительства проблемных домов», - написал аким столицы.