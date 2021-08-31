С заморозков начнется сентябрь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в первые дни сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», понижение температуры воздуха вызвал холодный антициклон из районов Арктики. Ночью 1-го и 2-го сентября на севере, западе и востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы прогнозируются заморозки до минус двух градусов.

«Днем 31 августа по области ожидается погода без осадков, переменная облачность. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 3-8 градусов тепла, на юго-востоке области - 11 тепла, на севере и западе области на поверхности почвы заморозки. Днем столбик термометра поднимется до 14-19 градусов тепла. Антициклон продолжит смещаться в восточном направлении и вызовет похолодание уже на востоке и юго-востоке страны», - рассказали синоптики.