С юбилеем поздравил Елбасы генеральный секретарь Совета арабских университетов

АММАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Совета арабских университетов Якуб Насреддин из Иордании поздравил казахстанцев с 80-летием Первого Президента РК Н.А.Назарбаева и 22-летием со дня основания новой столицы. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу поздравить братский казахстанский народ с этими знаменательными датами в истории Казахстана. Я много слышал хорошего о вашей стране и ее руководстве. В частности, будучи вовлеченным в сферу образования в качестве председателем совета попечителей университета Middle East University, я наслышан об инициативе - международной стипендии «Болашак», которую Н.Назарбаев учредил в 1993 году», - сказал генсек Совета арабских университетов – ректор иорданского университета Ближнего Востока Middle East University (MEU) Я.Насреддин.

По мнению Я.Насреддина, страна, только что обретшая независимость, остро нуждалась в высококвалифицированных кадрах, способных вывести ее из кризиса и наметить путь к процветанию государства. Молодая и образованная молодежь - это залог будущего успеха страны.

«Инициатива создания стипендиальной программы дает возможность тысячам молодым людям получить зарубежное образование и открывает им дорогу для того, чтобы стать высококвалифицированными специалистами, отвечающим современным требованиям, которые в будущем внесут вклад в развитие своего государства», - сказал Я.Насреддин.

Также Я.Насреддин рассказал о тесном сотрудничестве иорданского MEU с казахстанским Международным университетом «Silkway». Он выразил заинтересованность иорданской стороны в расширении обмена учебными программами, профессорско-преподавательским составом и студентами, а также подготовки специалистов арабского языка.

Кроме того, в рамках казахстанско-иорданского сотрудничества на базе иорданского Middle East University планируется открыть «Уголок Абая», знаменитого философа, поэта, и просветителя, основоположника новой казахской литературы. По мнению Я.Насреддина, культурные связи играют особую роль в укреплении дружеских отношений между народами Казахстана и Иордании.

«Для лучшего взаимопонимания общественности двух стран большое значение имеет обмен литературными произведениями. Открытие уголка творчества Абая в библиотеке иорданского MEU является свидетельством особого уровня двусторонних отношений», - отметил Я.Насреддин.

Напомним, 24 ноября 2019 года Посол РК Айдарбек Туматов посетил иорданский Middle East University, где выступил с лекцией о развитии современного Казахстана, его международных инициативах, а также перспективах казахстанско-иорданских отношений. Ректора Я.Насреддина впечатлила богатая история Казахстана, о которой рассказал в своей лекции А.Туматов.

«Поэтому я выражаю свою заинтересованность расширять более тесное взаимовыгодное сотрудничество, в том числе посредством обмена образовательными программами, преподавателями и студентами, а также подготовки специалистов по арабскому языку», - заявил Я.Насреддин.

«Еще раз хочу поздравить Первого Президента Казахстана Н.А.Назарбаева с юбилеем и пожелать братскому народу Казахстана успехов и процветания», - сказал генеральный секретарь Совета арабских университетов Я.Насреддин.