С января костанайцы будут платить за тепло больше

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» утверждены понедельные уровни тарифов на 2021-2025 годы на долгосрочный период. С января планируется повышение тарифа на тепло, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя областного Департамента регулирования естественных монополий Руслана Гасанова.

Данный метод, по словам Р. Гасанова, позволяет прогнозировать уровни тарифов потребителям на предстоящие годы, а также предусматривает развитие предприятий.

«По состоянию на декабрь тарифы для потребителей, имеющих приборы учета, составляли 3 670 тенге. С января месяца прогнозируемый тариф составляет 3 862 тенге. Без приборов учёта тариф составлял на декабрь месяц 4 506 тенге, с 1 января прогноз составляет 4 740 тенге», - прокомментировал он.

Вместе с тем, с 1 января 2022 года в регионе снижены тарифы ГКП «Костанай Су» на период с января 2022 года по 28 февраля 2022 года для всех потребителей.

«В том числе снижение по водоснабжению составило более чем 17%, водоотведение – на 20%. Указанное снижение окажет влияние на теплоснабжение и горячее водоснабжение, представляемое ГКП «КТЭК». Работа по снижение тарифов ведётся», - добавил Руслан Гасанов.

Спикер также отметил, что тарифы по водоснабжению и водоотведения сейчас находится на уровне тарифов 2014 года, по теплоснабжению – на уровне 2016 года.