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    С возможностями передовых мюнхенских компаний ознакомили Президента РК

    14 Февраля 2020, 19:35

    МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления компаний «Reverse Logistics Systems GmbH» и «CCR Logistics Systems AG» Патриком Видеманом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи Глава государства выразил заинтересованность в деятельности компаний.

    В свою очередь Патрик Видеман сообщил о том, что были обсуждены возможности работы компаний в Казахстане. По его словам, необходимо изменить отношение населения к отходам и уделить большое внимание вопросу повторной переработки каждой вещи.

    Отметим, немецкая компания «Reverse Logistics Systems GmbH» совместно с компанией «Atos» реализует проект по внедрению депозитно-возвратной системы (таромат) во многих странах мира. Депозитная (залоговая) система обращения одноразовой потребительской упаковки основана на экономическом стимулировании потребителя вернуть использованную тару. Приобретая товар в потребительской упаковке, покупатель платит за упаковку залог, а при возврате пустой упаковки сумма залога возвращается.

    Залогово-возвратная система вносит серьезный вклад в экологизацию экономики и защиту окружающей среды, широко используется в таких странах, как ФРГ, США, Канада, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Литва и Эстония.

    Автор:

    Серик Сабеков

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