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    С университетом Аризоны намерены сотрудничать в СКО

    28 Июля 2021, 11:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область прибыли спикер Конгресса штата Аризоны Рассел Бауэрс, президент университета Аризоны Роберт Робинс, старший вице-президент по академическим вопросам и проректор университета Лизл Фокс. Об этом рассказал глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети К.Аксакалов написал , что продолжаются переговоры с университетом Аризоны, рассматривается вопрос о передаче североказахстанского вуза под его управление. Впервые об этом намерении местные власти сообщили в мае этого года.

    «Иностранные коллеги посетили важные образовательные объекты региона: СКУ имени М. Козыбаева, Назарбаев интеллектуальную школу и Дворец школьников «Digital Urpaq». Также гости побывали в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» и недавно открывшемся арт-центре «Qyzyljar». Эти места многое говорят о нашем культурном коде и, благодаря им, американские партнеры ближе познакомились с нашей историей и традициями. Далее делегация ознакомились с ходом строительства новой многопрофильной больницы, которую возводит иностранная компания YDA Group. … Рассматривается вопрос о переходе СКУ им. М. Козыбаева в доверительное управление Университету Аризона. Этот американский вуз входит в топ-100 лучших университетов мира. Также рассматриваем возможность получения нашими студентами двудипломного образования и обучения в американском университете», - написал К.Аксакалов.

    Ранее глава региона заявлял , что Северо-Казахстанская область должна стать привлекательной для молодежи всего Казахстана.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Вузы
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