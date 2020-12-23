С туркестанскими фермерами встретились представители партии «Ауыл»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На базе КХ «Куан» в рамках акции «Ауылдан ауылға» члены Республиканского общественного штаба партии «Ауыл» - кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК Карлыгаш Аралбекова и Болатбек Кыстауов встретились с фермерами Туркестанской области и обсудили вопросы продовольственной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Карлыгаш Аралбекова рассказала фермерам о предложениях партии по обеспечению продовольственной безопасности в стране.

Болатбек Кыстауов добавил, что в настоящее время все признают, что нынешняя система государственной поддержки отрасли и механизмы ее реализации крайне сложные, трудно воспринимаются сельскими товаропроизводителями, зачастую запутаны, и все это, в конечном счете, создают благоприятную почву для хищения бюджетных средств и проявления коррупционных правонарушений.

Фермеры поддержали предложения партии. В завершение встречи участники пожелали «ауылчанам» успехов на выборах.