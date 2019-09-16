С Тохтара Тулешова взыскано в доход государства 1,2 млрд тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 2017 года в производстве государственного судебного исполнителя на исполнение находилось исполнительное производство о взыскании с Тохтара Тулешова в доход государства 1,4 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города Шымкента.

«Изучив материалы производства, установили имущество должника в уставном капитале ТОО, переданное в качестве активов, на которые долгое время не могли обратить взыскания. После вмешательства прокуратуры города государственному судебному исполнителю удалось провести оценку имущества и по определению суда передать их в доход государства», - говорится в сообщении.

Таким образом, в рамках исполнительного производства обеспечено исполнение приговора суда в отношении Т.Тулешова поступление в бюджет имущества должника на общую сумму 1 млрд. 215 млн. тенге.

Дальнейшее исполнение приговора суда находится на контроле.

Напомним, специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам 7 ноября 2016 года поставил точку в уголовном деле шымкентского бизнесмена Тохтара Тулешова, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих общественных организациях с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в соответствии со статьей 49 УК РК суд постановил лишить Тулешова воинского звания полковник, а также внести представление Президенту РК о лишении осужденного государственной награды - ордена «Курмет». Срок отбывания наказания исчислять с 30 января 2016 года.

Как отмечалось в суде, Тохтар Тулешов и ряд его высокопоставленных сообщников предпринимали шаги для насильственного захвата власти в стране.

Главный фигурант уголовного дела Тохтар Тулешов обвинялся по ряду особо тяжких преступлений. Среди них - похищение человека, убийство, незаконное лишение свободы, пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение Конституционного строя РК, создание, руководство экстремистской группой или участие в её деятельности, разбой, создание и руководство организованной группой, преступной организацией.

А также в создании и руководстве транснациональным преступным сообществом, финансирование деятельности преступной группы, в незаконном обороте оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, Тулешову инкриминируется незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и бандитизм.

Напомним, суд по делу Тохтара Тулешова проходил в закрытом режиме более 2-х месяцев, так как в материалах дела есть сведения, относящиеся к государственным секретам.

Тулешов был задержан в конце января 2016 года в ходе спецоперации силовых структур в Шымкенте.

Уголовное дело в отношении Тохтара Тулешова и ряда других высокопоставленных лиц поступило в Военный суд 29 августа 2016 года под грифом «Секретно».

Судебный процесс начался 14 сентября. Объем уголовного дела составил 300 томов. По ним проходили более 100 свидетелей, 17 потерпевших и 12 представителей потерпевших.

Всего по делу проходило 25 подсудимых с участием 16 адвокатов - защитников.