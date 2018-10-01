Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:42 147
-
вчера 22:29 134
-
вчера 22:14 147
-
-
вчера 21:50 163
-
вчера 21:45 196
-
вчера 21:31 133
-
-
-
вчера 21:00 182
-
вчера 20:59 208
-
вчера 20:49 194
-
-
вчера 20:21 194
-
-
вчера 20:10 183
-
вчера 20:03 185
-
вчера 19:56 130
-
-
-
-
вчера 19:29 402
-
вчера 19:19 259
-
-
-
-
-
-
С рождением тройни жительница Туркестанской области стала матерью 8 детей
11 Октября 2018 00:06 133
Поделиться:
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ- Тройня появилась на свет в Туркестанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.
Счастливое событие произошло в областном перинатальном центре №1. 32-летняя жительница Сарыагашского района Улжалгас Бактыбаева родила раньше срока. Малышей назвали Айберик, Байсерик и Гульсум. Каждый из них родился весом 2,5 кг, поэтому первую неделю новорожденных выхаживали медики. Сейчас, по их словам, состояние здоровья матери и детей хорошее.
Теперь Улжалгас и ее супруг являются родителями 8 детей, дома малышей ждёт пятеро сестёр и братьев. Дети окружают женщину и на рабочем месте - многодетная мать работает помощницей воспитателя в детском саду.
Ключевые слова: Туркестанская область,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Ретро-фестиваль «переедет» из Шымкента в Туркестан
- Туристический поезд будет курсировать между Туркестаном и Алматы
- СЭЗ «Оңтүстік» вошла в мировой рейтинг свободных экономических зон
- В Туркестане отметили День учителя
- Число прибывающих в Туркестан туристов планируют довести до 5 млн
- Послание Президента обсудили в Туркестане
Загрузка...