С рождением тройни жительница Туркестанской области стала матерью 8 детей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ- Тройня появилась на свет в Туркестанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

Счастливое событие произошло в областном перинатальном центре №1. 32-летняя жительница Сарыагашского района Улжалгас Бактыбаева родила раньше срока. Малышей назвали Айберик, Байсерик и Гульсум. Каждый из них родился весом 2,5 кг, поэтому первую неделю новорожденных выхаживали медики. Сейчас, по их словам, состояние здоровья матери и детей хорошее.

Теперь Улжалгас и ее супруг являются родителями 8 детей, дома малышей ждёт пятеро сестёр и братьев. Дети окружают женщину и на рабочем месте - многодетная мать работает помощницей воспитателя в детском саду.