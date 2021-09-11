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    С пятью медалями вернулись казахстанцы с Балканской олимпиады по математике

    11 Сентября 2021, 14:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали казахстанские школьники на Балканской олимпиаде по математике, заняв шестое общекомандное место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования РК.

    В интеллектуальном соревновании участвовали более ста школьников из 18 стран. Нашу страну представляли 6 школьников из Нур-Султана, Алматы и Караганды. Таир Сатубалдин завоевал серебряную медаль, Нурасыл Абдиразак, Рахим Баймурзин, Юрий Тен, Батырхан Сакенов стали бронзовыми призерами, а Сам Фетуллах награжден почетной грамотой.

    «В турнирный день олимпиады перед юными математиками была поставлена непростая цель. Они должны были решить четыре задачи. За каждое правильное решение участники получали 10 баллов. Наши школьники показали отличные результаты на международном соревновании среди Балканских стран, а также Великобритании, Италии, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Мы продолжим работу по отбору наших одаренных детей и проведению олимпиад внутри страны для того, чтобы наши школьники продолжили достойно представлять Казахстан на мировом уровне», – отметил директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешов.

    Балканская олимпиада по математике проходила с 6 по 10 сентября.

    Автор:

    Образование Олимпиада Общество МОН
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