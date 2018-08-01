С проектом «Астана - адалдық алаңы» познакомилась делегация из Павлодара
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для ознакомления с проектом «Астана - адалдық алаңы» на базе городской поликлиники № 10 состоялась встреча с руководством управления здравоохранения Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В июле на базе поликлиники № 10 уже состоялось республиканское совещание «Астана - адалдык аланы» с участием акимата города Астаны, министерства здравоохранения РК, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК и управления общественного здравоохранения Астаны.
Целью проекта является искоренение проявлений коррупции в медицинских организациях, создание комфортных условий для пациентов поликлиник - узнаваемость объектов здравоохранения, создание единого логотипа (бренда), удобная и понятная навигация (передвижение пациентов в поликлинике).
С учетом поставленных задач все рабочие места оснащены необходимым оборудованием, кадрами, постоянно проводится обучение медицинских работников работе в медико-информационной системе.
В конце встречи заместитель руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Е. Ержанов выразил свою благодарность за презентацию нового проекта в условиях столичных поликлиник и отметил, что такое внедрение способствует повышению качества медицинских услуг в целом.
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