С представителями миссии ОБСЕ встретились независимые наблюдатели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Региональный штаб по наблюдению за выборами при Профсоюзном центре Карагандинской области посетили представители миссии от ОБСЕ Анке Керл (Германия) и Кристина Богданова (Россия). Участники встречи обсудили готовность к выборам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В беседе были затронуты вопросы, касающиеся обучения наблюдателей и предвыборной работы. Отмечено, что деятельность независимых наблюдателей направлена на законность, прозрачность, свободу и честность выборного процесса.

Во встрече приняли участие председатель молодёжного совета «Келешек» при Профсоюзном центре Карагандинской области Айжан Таубебаева, директор общественного объединения «Граждане Казахстана», представитель Штаба непартийных наблюдателей Дмитрий Полтаренко.

В Казахстане 10 января 2021 года пройдут выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

Жители Карагандинской области могут проверить себя в списках избирателей на сайте sailau09.kz либо позвонив в Единый координационный центр Senim109.



