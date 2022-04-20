С поправками Сената в закон о кибербуллинге согласился Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса РК одобрили поправки, внесенные Сенатом в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации» разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.

Законопроект был одобрен Мажилисом 9 марта 2022 года и направлен в Сенат с 71 принятой позицией.

Внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан поправки состоят из 6 позиций и предусматривают изменение механизма взаимодействия государственных органов с интернет-ресурсами, допустившими размещение запрещенной или иным образом ограниченной к распространению на территории Республики Казахстан информации, наносящей вред ребенку.

Так, депутатами Сената предложено наделить уполномоченный орган в области средств массовой информации компетенцией по определению порядка проведения экспертизы по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, а также законодательно определить факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам. При этом из законопроекта исключены компетенции уполномоченного органа в области средств массовой информации по определению порядка ограничения доступа к запрещенной информации (Законы Республики Казахстан «О средствах массовой информации», «О связи», «Об информатизации»).

«Данные поправки не меняют концепцию и содержание законопроекта, одобренного Мажилисом», - подчеркнула Джамиля Нурманбетова.

Мажилисмены проголосовали за принятие поправок, теперь документ отправится на подпись Президента РК.

Ранее Сенат с поправками вернул в Мажилис этот законопроект.

Как отметил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, действующие подходы и правовые механизмы в этой сфере требуют регулярного обновления и своевременной реакции на возникающие проблемы. Он добавил, что законопроектом охватываются важные вопросы, касающиеся защиты детей. «В то же время, сенаторы, внимательно изучив предполагаемые законопроектом нормы с учетом поступивших обращений, предложили пересмотреть ряд его предложений. Сенаторами из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ, либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка», - сказал спикер Сената во время пленарного заседания.