С помощью видеокамер предотвращены 79 суицидов и 11 попыток побега – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В местах заключения с помощью видеокамер предотвращены 79 суицидов и 11 попыток побега. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД реализуются цифровые проекты по охране общественного порядка, борьбе с преступностью с использованием передовых технических решений. По поручению Главы государства в целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан все служебные помещения полиции оснащены камерами видеонаблюдения. Установлено свыше 18 тысяч видеокамер. Аналогичная работа ведется и в учреждениях УИС. С помощью видеонаблюдения выявлено 14 тысяч происшествий и нарушений. Предотвращено 79 суицидов и 11 попыток побега», – сказал М.Кожаев.

По его словам, для безопасности граждан камеры наружного видеонаблюдения также устанавливаются в общественных местах и учебных заведениях.

Спикер также сообщил, что МВД оцифровывает надзор и за дорожным движением. В 2019 году были сокращены посты «Рубеж», введен запрет на беспричинную остановку автомобилей. Но появилась категория водителей, которые демонстративно нарушают правила, используют подложные номера, не регистрируют автотранспорт и несут угрозу для других участников движения. Поэтому был принят комплекс организационных и цифровых мер.

Как сообщил замминистра, увеличивается число автоматических систем фиксации нарушений ПДД. Сегодня их насчитывается более 18 тысяч. Только за прошлый год ими выявлено свыше 4 миллионов нарушений. Такие камеры дисциплинируют водителей. При этом, контакт полиции с нарушителем и возможность принятия незаконного решения исключены. Формирование предписания об уплате штрафа, его подписание и отправка происходят автоматически.



