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    С помощью соцопроса оценят уровень коррупции в СКО

    6 Января 2021, 15:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба запустили онлайн-опрос по восприятию коррупции жителями региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, результаты исследования будут использовать в целях совершенствования антикоррупционной политики. Анкета состоит из прямых и косвенных вопросов. Респондент отвечает на вопросы анонимно, но указывая населенный пункт, где проживает.

    «Опрос необходим для объективной оценки работы департамента и госорганов по противодействию коррупции в 2020 году. Он поможет оценить уровень коррупции у нас в регионе и увидеть общую картину. Пройти опрос может любой желающий, проживающий как в городе, так и в районах области. Для этого необходимо пройти по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeprpQ-dvjedWSm9Xce-zHDWOPWjfwRn2x8L1AIMcL53M66Ig/viewform и ответить на несложные вопросы», - сказал первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин.

    Опрос будет проводиться с 6-го по 25-е января.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Общество
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