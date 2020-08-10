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    С помощью мобильного приложения будут контролировать соблюдение карантина в СКО

    10 Августа 2020, 09:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области мониторинговая группа устанавливает контактных с зараженным коронавирусом и следит за соблюдением режима домашнего карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель прокурора города Петропавловска Кайсар Абишев рассказал об алгоритме работы, который позволяет своевременно реагировать и принимать меры по пресечению и локализации очагов распространения инфекции.

    Сейчас горожанам с признаками коронавируса, пневмонии и респираторных заболеваний вручают письменные расписки о соблюдении карантина. В ближайшее время запустят мобильное приложение, с помощью которого будут контролировать передвижение людей, находящихся на домашнем карантине.

    «Анкетные данные будут вводиться в приложение на период карантина. Лицо по разработанной системе подпадает под контроль мониторинговой группы. Она будет видеть нарушения правил карантина и сможет своевременно отреагировать. Пациент снимается с учета по истечении срока положенного карантина», - сказал К. Абишев.

    Он напомнил, что штраф за нарушение домашнего карантина составляет 30 МРП, или 83 340 тенге. В регионе выявили 21 такое нарушение.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура Общество
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