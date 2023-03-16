С полигона в Ливии пропало 2,5 тонны урана

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили о пропаже около 2,5 тонн природного урана с полигона, который больше не контролируется правительством Ливии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Пропажа была выявлена в ходе проверки 14 марта т.г. Изначально инспекция была запланирована на прошлый год, но её «пришлось отложить из-за ситуации с безопасностью в регионе», сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В письменном уведомлении, которое МАГАТЭ разослало всем странам-членам, говорится, что «инспекторы обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), ранее заявленных (Ливией), не оказались на своем месте».

Агентство намерено выяснить обстоятельств вывоза урана с площадки, название которой оно не сообщило, и установить его местонахождение.

«Потеря информации о местонахождении ядерных материалов может представлять радиационный риск, а также угрозу ядерной безопасности», - говорится в заявлении



