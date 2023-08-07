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    С поддельными документами прибыли актюбинцы на легализацию авто

    7 Августа 2023, 21:06

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С поддельными документами прибыли актюбинцы на легализацию авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе приема документов на легализацию авто с иностранным учетом, у сотрудников полиции вызвали сомнения документы на четыре автомашины, в частности справки с пограничной службы о пересечении границы до 1 сентября 2022 года, а также свидетельство о регистрации и технический паспорт транспортного средства.

    По всем фактам зарегистрированы уголовные дела по части 1 статьи 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия.

    Департамент полиции Актюбинской области еще раз предупреждает автовладельцев об уголовной ответственности за предоставление поддельных документов на автотранспортные средства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК
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