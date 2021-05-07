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    С почтением к подвигам: этнокультурные объединения Костаная поздравили ветеранов

    7 Мая 2021, 18:36

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 33 ветерана и труженика тыла поздравили этнокультурные объединения Костанайской области с наступающим Днём Победы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Благотворительную акцию «Достық дастарханы» в рамках проекта Ассамблеи народа Казахстана «Караван милосердия: 30 добрых дел» поддержали председатели общин и представители молодежных крыльев.

    Они посетили героев, ковавших победу на фронте и в тылу. Ветеранам вручили наборы с продуктами первой необходимости: с молочной продукцией, фруктами, мукой, сладостями к чаю.

    Одним из первых поздравления и подарки из рук заместителя председателя таджикско-узбекской общины «Шарк» Фатоха Восиева принимал Михаил Иванович Подоляков. Он улыбкой встретил гостей, бодро накинув пиджак с наградами.

    «Главное, вести здоровый образ жизни, - говорит ветеран. – Я каждое утро по два часа занимаюсь спортом, стараюсь много ходить до Тобола и обратно. Я видел Костанай еще в 40-е годы, тогда он был похож на деревню, а сегодня город растет и процветает. Жизнь прекрасна без войны».

    Также жизнерадостно, в красивом костюме с медалями на лацканах, встретил делегацию и Касымхан Алдабергенович Алдабергенов. Ветеран Великой Отечественной войны, участник освободительных боев в Венгрии, Австрии и Чехословакии живет в скромной квартирке. Он тридцать лет проработал учителем, затем журналистом.

    «Спасибо большое Ассамблее. Это очень важно дружить народами. Мы ведь все вместе воевали: и русские, и казахи, и татары, и узбеки, и представители Кавказа, и другие... Все вместе спасли мир от фашистских захватчиков», - говорит ветеран.

    В каждом доме представители Ассамблеи народа Казахстана слышали множество слов благодарности, ведь самое важное для ветеранов – это внимание.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область АНК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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