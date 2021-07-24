С победы стартовала казахстанская теннисистка на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стартовала в одиночном турнире Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей Рыбакиной, которая занимает 20-е место рейтинга WTA, в первом раунде стала 186-я ракетка мира Саманта Стосур. Встреча продлилась час и 11 минут и завершилась победой Елены в двух сетах — 6:4, 6:2. За матч Рыбакина семь раз подала навылет против двух эйсов у соперницы и совершила четыре двойных ошибки (у Стосур — три).

В следующем круге Елена Рыбакина встретится с победительницей проивостояния Майар Абдельазиз (Египет) — Ребекка Петерсон (Швеция).

Напомним, ранее казахстанский дзюдоист Елдос Сметов вышел в полуфинал Олимпиады-2020.

Представительница команды Казахстана по дзюдо Галбадрах Отгонцецег уступила в первом круге турнира.

Также с победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов. В весовой категории до 57 килограммов Серик Темиржанов уверенно одолел боксера из Венгрии Ролана Гароса.