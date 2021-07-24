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    С победы стартовала казахстанская теннисистка на Олимпиаде в Токио

    24 Июля 2021, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стартовала в одиночном турнире Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей Рыбакиной, которая занимает 20-е место рейтинга WTA, в первом раунде стала 186-я ракетка мира Саманта Стосур. Встреча продлилась час и 11 минут и завершилась победой Елены в двух сетах — 6:4, 6:2. За матч Рыбакина семь раз подала навылет против двух эйсов у соперницы и совершила четыре двойных ошибки (у Стосур — три).

    В следующем круге Елена Рыбакина встретится с победительницей проивостояния Майар Абдельазиз (Египет) — Ребекка Петерсон (Швеция).

    Напомним, ранее казахстанский дзюдоист Елдос Сметов вышел в полуфинал Олимпиады-2020.

    Представительница команды Казахстана по дзюдо Галбадрах Отгонцецег уступила в первом круге турнира.

    Также с победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов. В весовой категории до 57 килограммов Серик Темиржанов уверенно одолел боксера из Венгрии Ролана Гароса.

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    Спорт Олимпиада Япония
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