С победы начала выступления на юниорском теннисном турнире в Париже казахстанка Зара Даркен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Париже стартовал престижный турнир серии «Tennis Europe» первой категории среди юниоров «Open Stade Français», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, нашу страну на этих соревнованиях представляет юная теннисистка Зара Даркен.

По данным федерации, на этот турнир собрались сильнейшие игроки до 14 лет со всего мира. В своё время чемпионами здесь становились такие звезды мирового тенниса, как Симона Халеп, Жустин Энен, Онс Жабер, Стефанос Циципас, Хуан Мартин Дель Потро, Григор Димитров, Фабио Фоньини и многие другие.

По жеребьёвке Зара пропускала первый круг, а сегодня во втором раунде она одолела местную спортсменку Северин Деппнер со счетом 6:0, 7:5. Путевку в ¼ финала Даркен оспорит с американской Эддисон Комиски.