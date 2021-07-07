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    С победы начала выступления на юниорском теннисном турнире в Париже казахстанка Зара Даркен

    7 Июля 2021, 17:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Париже стартовал престижный турнир серии «Tennis Europe» первой категории среди юниоров «Open Stade Français», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, нашу страну на этих соревнованиях представляет юная теннисистка Зара Даркен.

    По данным федерации, на этот турнир собрались сильнейшие игроки до 14 лет со всего мира. В своё время чемпионами здесь становились такие звезды мирового тенниса, как Симона Халеп, Жустин Энен, Онс Жабер, Стефанос Циципас, Хуан Мартин Дель Потро, Григор Димитров, Фабио Фоньини и многие другие.

    По жеребьёвке Зара пропускала первый круг, а сегодня во втором раунде она одолела местную спортсменку Северин Деппнер со счетом 6:0, 7:5. Путевку в ¼ финала Даркен оспорит с американской Эддисон Комиски.

    Автор:

    Серик Сабеков

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