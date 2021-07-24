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    С победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов

    24 Июля 2021, 09:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В весовой категории до 57 килограммов Серик Темиржанов уверенно одолел боксера из Венгрии Ролана Гароса.

    Уже в первом раунде казахстанец отправил своего соперника в технический нокдаун, рефери пришлось открыть счет. Во втором раунде ситуация повторилась.

    В третьем раунде наш соотечественник не упустил лидерство и по итогам трех раундов по решению судей уверенно победил своего соперника.

    Бой казахстанец выиграл со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:25, 30:25).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Соотечественники Спорт Олимпиада
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