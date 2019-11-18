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      Северо-Казахстанская область

    С паспортом образца 1974 года много лет жил мужчина в СКО

    18 Ноября 2019, 00:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области к полицейским обратились 50 жителей региона во время акции «Приемная на дороге», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, много вопросов было связано с работой миграционной службы.

    За помощью обратился мужчина, у которого несколько лет назад сгорели все документы, подтверждающие личность и трудовую деятельность, военный билет. Все осложнилось тем, что у него был лишь паспорт образца 1974 года. Чтобы его документировать, полицейские делали запросы в Россию - исключить гражданство РФ. Документы мужчина получил в кратчайшие сроки.

    «Петропавловцы жалуются на самовольно установленные ограждения во дворах многоэтажек. Председатель КСК по улице Жамбыла Наталья Клюева рассказала, что жильцы дома самовольно вбили колышки, заградив тем самым проезд для спецмашин. Пожаловалась она на сплошную линию на дороге, которая ограничивает заезд автотранспорта во двор. По вопросу разметки начальник департамента полиции Марат Тулебаев поручил разобраться сотрудникам управления административной полиции», - рассказали в пресс-службе.

    То, что касается ограждения, сотрудники местной полицейской службы разъяснили, что такие вопросы принимается общим решением жильцов. Если нет согласия со стороны жителей двора, то это будет незаконным. Тогда для решения этого вопроса необходимо обращаться в земельную инспекцию. Полицейские говорят, что такие вопросы не единичны.

    Акция «Приемная на дороге» проходит каждый месяц.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Силовые структуры
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