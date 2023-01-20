С пациентами больниц поговорил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил областную больницу, кардиологический центр и многопрофильную городскую больницу в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поговорил с пациентами. Будем усиливать работу по обеспечению кадрами и оснащению больниц медицинским оборудованием. В этом году на обновление медицинского оборудования выделено пять млрд тенге. В больницы поставим ангиографы, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое, реанимационное и рентгенографическое оборудование. К примеру, приобретаем два цифровых ангиографа для кардиологического центра и инсультного центра многопрофильной городской больницы», - сообщил А.Сапаров в Facebook.

Он добавил, что на капитальный ремонт объектов здравоохранения в этом году выделили 1,5 млрд тенге.

Рассчитывают местные власти сдать в эксплуатацию и две поликлиники в микрорайонах Береке и Жас Өркен, строительство которых затянулось.

На этой неделе основная тема работы главы региона – здравоохранение. На аппаратном совещании рассматривали вопросы дефицита медицинских кадров, заболеваемость ОРВИ и гриппом. Вчера, 19-го января, А.Сапаров вручил ключи от 14 новых машин «скорой помощи», которые отправились в районы.





Фото: www.facebook.com/Айдарбек Сапаров