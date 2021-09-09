S&P повысило рейтинг БРК до суверенного уровня «BBB-/A-3», прогноз – «Стабильный»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Банка Развития Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня «BBB-/A-3», прогноз – «Стабильный». При этом также повышен рейтинг Банка по национальной шкале до уровня «kzAAA» и рейтинг его приоритетных необеспеченных облигаций до «BBB-», передает МИА «Казинформ».

Изменение рейтинга связано с улучшениями, произошедшими в последние четыре года в процессе мониторинга правительством предстоящих выплат по долговым обязательствам связанных с государством организаций (далее – ОСГ), включая создание специальной комиссии для мониторинга уровня внешнего долга ОСГ.

Согласно данным агентства, задачи Банка заключаются в том, чтобы способствовать развития экономики Казахстана посредством инвестиций в приоритетные неэнергетические сектора, что тесно связано с общей стратегией Группы «Байтерек».

Аналитики агентства S&P Global Ratings подчеркивают, что, несмотря на то, что БРК ориентирован на выполнение задач государственной политики, а не на получение прибыли, Банк стремится обеспечивать достаточную прибыль для покрытия операционных расходов и стоимости привлекаемого финансирования. Так, на протяжении последних 5 лет деятельность Банка была прибыльной, коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity) составлял в среднем 2,3%.

«Повышение кредитного рейтинга до суверенного уровня – это своего рода подтверждение финансовой устойчивости Банка, яркий показатель того, что сегодня БРК считается стабильным и состоявшимся финансовым институтом развития страны. Наши международные инвесторы и партнеры доверяют нам, что позволяет Банку успешно размещать еврооблигации, спрос на которые растет с каждым годом», - подчеркнул Дмитрий Бабичев, Заместитель Председателя Правления по вопросам управления финансами.

Напомним, Банк Развития – единственный казахстанский эмитент, который четырежды успешно выходил с еврооблигациями в тенге: в декабре 2017 г., в апреле 2018 г., в феврале 2020 г. и в мае 2021 года. Это свидетельствует о высоком доверии зарубежных инвесторов Казахстану и его институтам развития.