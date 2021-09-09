Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    S&P повысило рейтинг БРК до суверенного уровня «BBB-/A-3», прогноз – «Стабильный»

    9 Сентября 2021, 10:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Банка Развития Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня «BBB-/A-3», прогноз – «Стабильный». При этом также повышен рейтинг Банка по национальной шкале до уровня «kzAAA» и рейтинг его приоритетных необеспеченных облигаций до «BBB-», передает МИА «Казинформ».

    Изменение рейтинга связано с улучшениями, произошедшими в последние четыре года в процессе мониторинга правительством предстоящих выплат по долговым обязательствам связанных с государством организаций (далее – ОСГ), включая создание специальной комиссии для мониторинга уровня внешнего долга ОСГ.

    Согласно данным агентства, задачи Банка заключаются в том, чтобы способствовать развития экономики Казахстана посредством инвестиций в приоритетные неэнергетические сектора, что тесно связано с общей стратегией Группы «Байтерек».

    Аналитики агентства S&P Global Ratings подчеркивают, что, несмотря на то, что БРК ориентирован на выполнение задач государственной политики, а не на получение прибыли, Банк стремится обеспечивать достаточную прибыль для покрытия операционных расходов и стоимости привлекаемого финансирования. Так, на протяжении последних 5 лет деятельность Банка была прибыльной, коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity) составлял в среднем 2,3%.

    «Повышение кредитного рейтинга до суверенного уровня – это своего рода подтверждение финансовой устойчивости Банка, яркий показатель того, что сегодня БРК считается стабильным и состоявшимся финансовым институтом развития страны. Наши международные инвесторы и партнеры доверяют нам, что позволяет Банку успешно размещать еврооблигации, спрос на которые растет с каждым годом», - подчеркнул Дмитрий Бабичев, Заместитель Председателя Правления по вопросам управления финансами.

    Напомним, Банк Развития – единственный казахстанский эмитент, который четырежды успешно выходил с еврооблигациями в тенге: в декабре 2017 г., в апреле 2018 г., в феврале 2020 г. и в мае 2021 года. Это свидетельствует о высоком доверии зарубежных инвесторов Казахстану и его институтам развития.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Банки Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая